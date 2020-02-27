MLB／開轟後就挨砸 太空人布萊格曼認證不是報復

太空人因偷暗號事件惹得一身腥，可以預見新球季將頻頻挨砸，從春訓開始，他們就已經「見習」不少觸身球，至今天布萊格曼（Alex Bregman）挨球吻後，五場熱身賽已累積七名球員挨砸。

太空人今天在熱身賽兵分兩路，布萊格曼留在自家主場出戰紅雀，在第五局的打席遭桑托斯（Ramon Santos）往左肩背招呼，太空人在他上壘後隨即換上代跑，布萊格曼打卡下班。

「那是一記指叉球，他只是投偏了而已。」布萊格曼才剛在第三局敲出陽春砲，下一個打席就挨觸身球，但他並不認為這是一記蓄意觸身球，他堅稱：「就只是一記投偏的指叉。」

太空人在今年熱身賽挨砸的球員，除了今天的布萊格曼外，還有加諾（Dustin Garneau）、亞土維（Jose Altuve）、杜瓦特（Osvaldo Duarte）、戈蒂（Alex De Goti）、狄亞茲（Aledmys Díaz）和麥爾斯（Jake Meyers）。