聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／開轟後就挨砸 太空人布萊格曼認證不是報復
太空人因偷暗號事件惹得一身腥，可以預見新球季將頻頻挨砸，從春訓開始，他們就已經「見習」不少觸身球，至今天布萊格曼（Alex Bregman）挨球吻後，五場熱身賽已累積七名球員挨砸。
太空人今天在熱身賽兵分兩路，布萊格曼留在自家主場出戰紅雀，在第五局的打席遭桑托斯（Ramon Santos）往左肩背招呼，太空人在他上壘後隨即換上代跑，布萊格曼打卡下班。
「那是一記指叉球，他只是投偏了而已。」布萊格曼才剛在第三局敲出陽春砲，下一個打席就挨觸身球，但他並不認為這是一記蓄意觸身球，他堅稱：「就只是一記投偏的指叉。」
太空人在今年熱身賽挨砸的球員，除了今天的布萊格曼外，還有加諾（Dustin Garneau）、亞土維（Jose Altuve）、杜瓦特（Osvaldo Duarte）、戈蒂（Alex De Goti）、狄亞茲（Aledmys Díaz）和麥爾斯（Jake Meyers）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言