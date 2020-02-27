MLB／春訓初登板 田中將大挨兩分砲

洋基重砲史丹頓（Giancarlon Stanton）因右小腿拉傷缺陣，外野版的安都哈（Miguel Andújar）比原定計畫提前一天登場，全場第一球就挑戰他的防區，安都哈老神在在，「可能會有人說，這是新的位置、第一顆打來的球，但我早已經準備好了。」

洋基今天在熱身賽出戰國民，日籍投手田中將大演出他的首場春訓出賽，先發兩局被敲兩安打，因為瑞德（Raudy Read）的兩分砲掉分，他自評表現，「有幾球還需要修正，但大部分都很滿意，也很滿意我在比賽中所做出的調整。」

在塞佛里諾（Luis Severino）確定進行TJ韌帶置換手術，宣告本季報銷後，先發輪值責任加重，田中將大也說：「可能增加了一些壓力，也很失望我們不能在一起奮戰，但我會做好自己該做的，上場幫助球隊。」

洋基此役另一個「初亮相」，還包括「外野版」的安都哈，他從2012年進入洋基體系以來，沒有守過三壘以外的位置，但現在因為三壘讓位烏謝拉（Gio Urshela），被迫加練其他守位，今天順應史丹頓掛傷號，提前一天在左外野登場。

田中將大面對首位打者羅伯斯（Victor Robles），全場第一球就打向左邊，游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）先是後退示意接球，最終仍閃開讓給安都哈處理，安都哈穩穩將球接進手套，田中將大也笑著替他鼓掌。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他的表現很好，他認為自己應該處理那球，所以叫托瑞斯讓開；他下場後，我告訴他今天表現很好，我真的很喜歡，也很開心他可以開始在外野獲取經驗。」

安都哈表示，自己前一次鎮守外野，已經是11、12歲時的事了，「但感謝上帝，一切都很順利，所有的練習、進步都在場上呈現出來。」