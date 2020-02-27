MLB／披菲律賓戰袍 提博出征經典賽資格賽

前NFL明星四分衛提博（Tim Tebow）在美職場上追逐第二春，他將在3月穿上國家隊戰袍，但當然不是美國隊，而是應菲律賓之邀，出征經典賽資格賽，他說：「我已經為菲律賓燃起了鬥志。」

經典賽的參賽球員資格認定寬鬆，提博雖為美國籍，但他在父母前往菲律賓馬尼拉傳教時出生，直到五歲生日前才舉家搬回美國佛州，此後仍經常造訪菲律賓，也會說一點當地語言，2014年還在菲律賓達沃市創辦兒童醫院「Tebow CURE Hospital 」。

有了這層關係，將投入經典賽資格賽戰場的菲律賓聯繫上提博，徵詢他為菲律賓出征經典賽資格賽的意願，也得到他的應允。

「我算不清自己回去菲律賓多少次，我在那裡真的待了很久，也喜歡那裡的人們。」提博表示，自己曾在菲律賓住過一段時間，對那裡的人們有愛，「能代表菲律賓出賽，那真的是一件非常、非常酷的事，能代表一群對自己意義重大的人出賽，這樣的機會並不常有。」

不管是美式足球或棒球，提博還不曾穿上國家隊戰袍出賽，菲律賓為他圓了夢，「我從事過很多項目運動，也打過很多重要的比賽，但這是第一次代表國家，對抗其他國家。」

經典賽資格賽於美國亞歷桑納州開打，菲律賓分在B組，賽程將於3月20日（美國時間）登場，首戰捷克。