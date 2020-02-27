MLB／洋基傷兵再+1 史丹頓小腿拉傷趕不上開幕戰

洋基春訓基地連續兩天都傳來壞消息，昨天才剛宣布投手塞佛里諾（Luis Severino）進行TJ韌帶置換手術、本季報銷，今天輪到「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），確診為右小腿一級拉傷，恐怕趕不上3月27日與金鶯的開幕戰。

洋基的傷兵潮經過一個冬天後似乎還沒消災解厄，春訓階段已經接連有重兵掛傷號，史丹頓的傷情讓洋基再遭遇打擊，總教練布恩（Aaron Boone）坦言：「這很令人失望」，但他也說：「這只是路上的一個小顛簸，我們有足夠的戰力可以應付。」

史丹頓在昨天守備時就感覺到不適，布恩表示，「他昨天就有些不舒服，但我本來不覺得會是大問題，應該只是痠痛，他今天來時也已經感覺好多了。」但洋基保險起見，仍讓他進行MRI核磁共振檢查，布恩說：「檢查結果是拉傷，需要幾周的時間。」

史丹頓轉戰洋基首季在2018年出戰158場，雖成績較前一年的國聯MVP賽季有所下滑，至少仍為洋基貢獻38轟、100分打點，但去年起大小傷勢連動影響，整季只出賽18場，本季原被寄予厚望強勢復出，沒料到又在季前就傳傷情。

布恩對於史丹頓仍抱持樂觀，認為當他一回到打線中，就能為戰力帶來影響，也不擔心他在缺陣期間的備戰，「他很了解自己，知道怎麼做好準備。」但近兩年頻繁的傷病史，勢必也讓布恩對史丹頓的守備負擔需有其他規畫，本季是否會讓他更常擔任指定打擊？布恩表示：「我不知道，當他可以健康出賽時，我們會再好好談談。」