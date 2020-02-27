MLB／水手殷仔首度開箱 中繼2局無失分

披上水手56號戰袍的台灣左投陳偉殷，今天正式「開箱」，在春訓熱身賽對紅人中繼兩局，被敲兩安打、無失分，水手終場以5：3擊敗紅人。

陳偉殷以小聯盟合約加盟水手，爭取搶進先發輪值，每場出賽都是為自己爭取加分的機會，今天隨水手出戰紅人，陳偉殷排在第二任登板投手，接替先發兩局無失分的鄧恩（Justin Dunn）。

陳偉殷第三局以連續三個滾地球出局輕鬆搞定，第四局面對穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）和邦哈特（Tucker Barnhart），皆以飛球取得出局數後，在此時遭遇小麻煩，厄文（Phillip Ervin）掃出三壘側強勁滾地球，跑出內野安打，裴頓（Mark Payton）再打穿防線，推進為一、二壘有人，陳偉殷接著以滾地球出局收工下班。

陳偉殷守住1：1戰局，紅人雖在第五局先攻下超前分，但水手在第六局憑藉1保送、3安打灌進3分，希瑞（Jose Siri）第七局再補上陽春砲，有趣的姓氏連水手官方推特放上開轟影片時，都開玩笑寫著：「嗨，Siri，敲一支全壘打」，水手終場就以５：３擒下紅人。

效力印地安人的台灣野手張育成，今天則是在面對教士之戰擔任先發第七棒、游擊手，三打數沒有安打，打擊率下修2成22。