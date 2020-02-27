下一個楚奧特？ 年度最強新秀就看白襪羅伯特

若說去年球季開打前最受注目的新秀是小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)，那麼今年大概就非白襪隊的中外野手羅伯特(Luis Robert)莫屬了。羅伯特一月才與白襪隊簽下6年5000萬美元的合約，外加兩年的選擇權，若這兩年的選擇權都執行，合約總值可達8800萬，而他卻從未上過大聯盟。

白襪隊提前綁定羅伯特的動作，是循去年希曼尼茲(Eloy Jimenez)的模式。去年白襪季前就與在大聯盟一球未打的希曼尼茲簽下6年4300萬的合約，加上選擇權的話總值7500萬，當時成為未上大聯盟的球員當中的史上最大合約，而羅伯特今年總值8800萬的合約已超越希曼尼茲去年所創下的紀錄。

希曼尼茲去年上大聯盟後繳出31支全壘打、79分打點、.267打擊率的優異成績，這讓白襪對他們的農場新秀更有信心。 美聯社

其實在這份合約之前，白襪就已先砸下5200萬在這位古巴大物身上。2017年白襪隊以2600萬的簽約金網羅剛從古巴叛逃的羅伯特，這是史上第二貴的國際球員簽約金，僅次於紅襪隊在2015年給孟卡達(Yoan Moncada)的3150萬。根據國際球員簽約規定，超過簽約額度的支出都要繳百分之百的奢侈稅，因此白襪隊等於還要再繳2600萬的稅，等於總共先花了5200萬在羅伯特身上。

羅伯特到底何德何能可讓白襪隊如此看重？他曾是古巴聯賽上壘率與長打率的榜首，去年他在小聯盟大爆發，在三個不同層級總計繳出32轟、36盜、.328打擊率、1.001OPS的可怕成績。他的165安同時也是去年小聯盟的榜首，且成為1999年陳金鋒(沒錯，就是我們的鋒砲)以來，在小聯盟達成30轟、30盜最年輕的球員。因此去年USA Today將他選為年度最佳小聯盟球員。

羅伯特不但打擊能力好、長打能力強、速度又快，是最頂尖的5項全能好手，未來很有機會成為超級球星。 2018 Bowman球員卡

今年羅伯特名列Baseball America年度百大新秀第2名，現年22歲的他在力量、速度、擊球、守備與臂力等素質都無可挑剔，可說是新秀當中最接近楚奧特(Mike Trout)的男人。他的隊友希曼尼茲就稱讚他是「下一個楚奧特」。羅伯特唯一的缺點就是選球，他是個沒耐心的打者，去年他只被保送28次，但三振卻多達129次。若能改善選球這項弱點，他就是個完美的球員了。

羅伯特預計今年開季就能成為白襪隊的先發中外野手，若加上孟卡達和阿布瑞尤(Jose Abreu)，白襪先發打線當中就有三名古巴重砲。此外白襪今年特意打造豪華打線，一口氣簽下強打捕手葛蘭多(Yasmani Grandal)和生涯414轟的砲手英卡納西恩(Edwin Encarnacion)，並向遊騎兵隊交易來有單季20轟實力的馬札拉(Nomar Mazara)。更不用說陣中還有去年美聯打擊王安德森(Tim Anderson)和希曼尼茲。而在羅伯特加入後，這打線肯定更有看頭。

如果羅伯特能打出像天使球星楚奧特(左)般的身手，那白襪未來將會是一支非常恐怖的球隊。 美聯社

若今年只需關注一位超級新秀，羅伯特絕對是不二人選，就看他是否真能成為下一個楚奧特了。