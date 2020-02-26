MLB／紅襪防新冠肺炎 林子偉在本月初曾被隔離一天

大聯盟球隊加入防堵新冠肺炎的行列，「波士頓環球報」記者亞伯拉罕（Peter Abraham）報導，紅襪除了正對剛報到的劉致榮進行隔離外，稍早也曾對同樣來自台灣的林子偉短暫隔離一天。

劉致榮是誰上周搭機前往美國，由於台灣鄰近新冠肺炎主要疫區的大陸，所以抵達後接受紅襪安排，單獨住進旅館房間一周，預計本周日才會到春訓基地和球隊會合。

紅襪發言人坦言對劉致榮格外小心，主要是冠狀肺炎在全球引發疫情；事實上，在本月初就抵達美國的林子偉，也被採取隔離措施，他說：「我來到這裡一周後，他們跟我說必須回去我的公寓，沒事的，我只隔離了一天。」

亞伯拉罕介紹劉致榮獲紅襪高度期待，在去年亞錦賽的表現讓球探驚艷，並且以75萬美元簽約金加盟，預計結束隔離後先參加延長春訓，再分發到小聯盟球隊。