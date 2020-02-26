MLB／張育成、鞏冠替補貢獻守備 胡智為春訓收救援點

效力印地安人的張育成和吉力吉撈·鞏冠（原名朱立人）今天再度於春訓賽並肩作戰，不過替補上場的兩人並沒有安打演出，只在守備做出貢獻。

印地安人出戰白襪，張育成在五局上接手林多（Francisco Lindor）的游擊大關，下個半局打擊形成飛球出局，七局下則選到保送，目前春訓賽三戰累積六打數兩安打，打擊率3成33，另外此役他也幫忙抓到三個出局數，其中兩度參與雙殺守備。

吉力吉撈·鞏冠七局上也以板凳捕手身份上場，不過沒有任何打席，春訓目前一支一，打擊率維持百分百。

本季轉投教士的胡智為今天在春訓首度亮相，對上運動家的比賽於九局上登板，一局投球被敲一支安打、無失分，另有一個保送，成功替球隊守住9：6勝利，自己也收下首次的救援成功。