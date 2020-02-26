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MLB／春訓首打席觸身球 大谷2打數掛蛋還吞K

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
「二刀流」大谷翔平今年春訓賽首度出賽，擔任天使先發第四棒的指定打擊。 美聯社
「二刀流」大谷翔平今年春訓賽首度出賽，擔任天使先發第四棒的指定打擊。 美聯社

「二刀流」大谷翔平今年春訓賽首度出賽，擔任天使先發第四棒的指定打擊，第一個打席就被賞了右手肘觸身球，雖然繼續比賽，但之後兩打數都掛蛋，還吞一次三振，終場天使以7：3擊敗紅人

要從手肘韌帶重建手術（Tommy John）復出投手丘的大谷翔平，開季先以打者出發，5月才會登板投球，一邊展開牛棚練投的他，今天也在春訓熱身賽上場打擊，結果一局下就被紅人先發迪里昂（Jose De Leon）砸在開刀處，還好是打在護具上，「手肘沒事，那球不是很快，所以應該是閃得掉的，我有點反應太慢。」

大谷翔平續留在比賽中，不過在二局吞K、四局擊出滾地球出局，春訓首安尚待開張；值得一提的是，眼尖的媒體發現了他打擊姿勢不同於去年，改回高抬腳動作。

新賽季轉戰紅人的日本前輩秋山翔吾同場先發，大谷翔平在賽前練習就前去打招呼，兩人有說有笑的，「現在還是熱身賽，等到例行賽可能就沒機會再見面了，因為我們分屬不同聯盟。」

秋山翔吾則是親身感受到大谷翔平的高人氣，對場邊傳來的歡呼聲印象深刻，「聽那加油聲就知道他有多麽被信任，多受到喜愛，我想這是他的個性和能力帶來的結果，提醒我未來該怎麼做，值到好好思考。」

秋山翔吾此役再度接下紅人開路先鋒，三打數有一支安打，春訓累積打擊率3成33。

大谷翔平 紅人 秋山翔吾

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