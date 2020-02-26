MLB／洋基晴天霹靂 塞佛里諾TJ手術整季報銷

賽季還未正式開始，洋基就傳出壞消息，總經理凱許曼（Brian Cashman）親自宣布，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）因手肘韌帶撕裂，需動韌帶置換手術（Tommy John surgery），等於今年球季直接報銷。

在去年美聯冠軍戰第三場先發時，塞佛里諾就表示，前臂出現痠痛現象，最近到醫院做正式檢查，醫生建議直接開刀根治。一旦確認實施韌帶置換手術，代表著他將連續兩年長期在傷兵名單休養，去年他也因背部和肩膀傷勢，只在賽季末先發三場，即時趕上季後賽。

目前塞佛里諾尚未確定手術時間，不過為了讓他能盡可能早歸，最近就會安排好日期，凱許曼表示，「他已經同意了，也知道這是必須的，計畫是越早動刀越好，他明確向醫生傳達會一起合作。」

26歲的塞佛里諾於2017年和2018年崛起成為洋基先發輪值大將，這兩季繳出33勝14敗、防禦率3.18的成績，而且平均每九局的三振為10.5次，連兩年美聯塞揚獎票都擠進選前十名，洋基進而開出四年4000萬美元的延長合約，沒想到從此傷病纏身，如今最快也要等到明年開季，才能看到他再次站上投手丘。

洋基輪值雖然迎來新王牌柯爾（Gerrit Cole）重磅加盟，但相繼傳傷兵，先是左投派克斯頓（James Paxton）傳出傷情，是否能趕上開季還不得而知，現在又面臨塞佛里諾得整季報銷的慘況，只剩下田中將大、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、哈普（J.A. Happ）撐場，要如何填補戰力出缺，還有待球團費心思。