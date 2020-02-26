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MLB／林子偉春訓連3場敲安 貢獻致勝打點率紅襪攻大局

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
效力紅襪的台灣球員林子偉。路透​資料照片
效力紅襪的台灣球員林子偉。路透​資料照片

林子偉連續兩天先發紅襪春訓熱身賽，今天對金鶯擔任第七棒、守二壘，兩打數有一支安打，而且還帶進致勝打點，個人三場出賽都有敲安演出，並助球隊終場以12：4大勝。

林子偉二局下首打席遭到三振，四局下則發揮選球能力獲保送上壘，五局下他在無人出局、滿壘時再次上場打擊，敲出一分打點的左外野安打，將比數改寫成5：4，後來紅襪在這個半局一口氣取得八分，奠定勝負的分水嶺，林子偉也跑下其中一分，並就此結束本日任務。

林子偉目前在春訓賽三場出賽都是先發，而且每場都敲出一支安打，現在累積為七打數三安打，打擊率4成29，一分打點、得一分，還有一個保送、兩次三振，長打尚未開張。

此外，林子偉繼前兩場防守游擊、三壘後，今天又改到二壘大關，充分發揮工具人特色，不過今天守備沒有任何展現機會。

林子偉 紅襪

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