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光環黯淡身手衰退 卡諾、普荷斯急速崩跌

聯合新聞網 / 陳志強
多明尼加籍的卡諾(左)和普荷斯(右)過去都是聯盟中的超級球星，現在雖然還能坐領高薪，但表現像是在掙扎，讓人不禁感嘆時光飛逝，回首從前曾是莽撞少年，而今度日如年。 歐新社資料照片
多明尼加籍的卡諾(左)和普荷斯(右)過去都是聯盟中的超級球星，現在雖然還能坐領高薪，但表現像是在掙扎，讓人不禁感嘆時光飛逝，回首從前曾是莽撞少年，而今度日如年。 歐新社資料照片

春訓已然揭開序幕，許多「夢幻棒球」（Fantasy Baseball）玩家也磨刀霍霍準備功課、在網路平台實際參與選秀，打造心目中的黃金陣容，官網亦針對此遊戲，整理出球員們的價值排名，不乏竄起的新生代球星索托（Juan Soto）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等，然而也有昔日明星敵不過歲月的摧殘、身手的退化，令人不勝唏噓。

今年夢幻棒球遊戲中的頭號球星已經換成亞古納，而不是過去多年一直維持在第一的楚奧特，真是江人代有人才出，一代新人換舊人。 美聯社
今年夢幻棒球遊戲中的頭號球星已經換成亞古納，而不是過去多年一直維持在第一的楚奧特，真是江人代有人才出，一代新人換舊人。 美聯社

如37歲大都會卡諾（Robinson Cano）、40歲天使普荷斯（Albert Pujols）、32歲巨人波西（Buster Posey）、36歲紅人瓦托（Joey Votto）、和36歲老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera），每位過去都是呼風喚雨的頂尖球星，球迷進行選秀遊戲時熱門爭搶的一時之選，如今皆「淪落」到相當後面的順位，光環不再，令人不勝唏噓。

其中普荷斯、卡布雷拉、卡諾分屬現役安打榜前三名，對這個世代的棒壇具有舉足輕重的意義，他們還有共同點：皆來自中南美洲。普荷斯和卡諾出身多明尼加，卡諾還為國出征三屆經典賽，卡布雷拉則是史上最偉大的委內瑞拉球員之一。

普荷斯一月甫踏進不惑之年，十年合約轉眼來到倒數第二年，2020年賽季持續追逐紀錄，累積3202安史上第14名，今年可望一舉超越名人堂莫里特（Paul Molitor），躋身史上第9。在他生涯第20個球季，全壘打數也將一步一腳印的堆疊，只消4發即追平名將梅斯（Willie Mays）的紀錄、竄至球史第5。可惜的是，生涯打擊率正好3成的他，幾乎確定會在今年球季結束後，跌落「3成大關」，曾經有著超高打擊率的他，正努力與名為「老化」的敵人拔河，近三年儘管OPS都不及聯盟平均，卻也從2017年的「最低潮」逐漸上揚，上季八月份的「回春」態勢（單月三圍0.302/0.375/0.442），期望今年還能多多重現，屬於「傳奇」的一抹餘暉。

普荷斯在春訓期間仍然勤練守備，期望能多爭取到一些出賽機會，將他已經是震古鑠金的生涯紀錄繼續往前推進。 美聯社
普荷斯在春訓期間仍然勤練守備，期望能多爭取到一些出賽機會，將他已經是震古鑠金的生涯紀錄繼續往前推進。 美聯社

卡諾2013年12月離開發光發熱之處紐約，選擇與西雅圖水手隊簽訂總值2億4000萬美金的十年合約，當時他在加盟記者會上透露：「會作這個決定，是因為我不想要哪一天我37、38歲了，還要操心是否有球可以打。」光陰似箭，日子已走到他當初說的那個年紀，緣分繞了一圈，他又從西岸回到「大蘋果」，透過交易來到和洋基同城的大都會，上季是他生涯第二次單季OPS在聯盟平均以下（上次是2008年），細看進階數據其實並無太大退步，許多指標都與生涯平均相去不遠，擊球強勁率（38.3%）甚至比生涯平均（33.8%）還高，值得注意的是擊球率每況愈下，82.4%為生涯單季最低，對變化球的揮空率暴增，且面對左投毫無招架之力（上季對右投：283打數11轟、0.272/0.318/0.481；上季對左投：107打數2轟、0.215/0.280/0.290），若卡諾無法對症下藥，成績將一落千丈，極難挽回。

卡諾在大聯盟球場上已馳騁15個球季，他的前隊友王建民都當教練好久了。只可惜卡諾近年身體狀況不佳，打擊能力也快速衰退，找戰生涯3000安的可能性恐怕越來越小。 歐新社資料照片
卡諾在大聯盟球場上已馳騁15個球季，他的前隊友王建民都當教練好久了。只可惜卡諾近年身體狀況不佳，打擊能力也快速衰退，找戰生涯3000安的可能性恐怕越來越小。 歐新社資料照片

普荷斯是2021年走完合約，卡布雷拉則是和卡諾一樣還剩四年，去年達成2400場出賽里程碑的卡布雷拉，500轟的距離似近實遠，畢竟已衰退至20轟都顯吃力（近三年合計僅31轟，反觀2016年單季就38轟），另外去年大多數時期都擔任指定打擊（107場DH、26場守一壘），今年的比例只會更加懸殊，球團透過角色的轉換延長他的職業生涯，也寄託老虎球迷的情懷和冀望。

卡布雷拉在5年以前是被認為生涯至少有600轟的超強打者，但近3季僅僅打出31轟，生涯累計477支全壘打，讓人擔心他將步上麥格里夫後塵，以些微差距無法擠進500HR俱樂部，留下深深的遺撼。 歐新社資料照片
卡布雷拉在5年以前是被認為生涯至少有600轟的超強打者，但近3季僅僅打出31轟，生涯累計477支全壘打，讓人擔心他將步上麥格里夫後塵，以些微差距無法擠進500HR俱樂部，留下深深的遺撼。 歐新社資料照片

「老兵不死、只是凋零」，普荷斯、卡布雷拉與卡諾各自引領過萬千風騷，光彩奪目的往昔記憶猶新，到現在還能把握的所剩無幾，看一場少一場，如同普荷斯前幾天說的：「我對於今年球季感到期待，尤其我不用把心力花在復健和應付傷勢上。」傷疤是光榮的印記，健康是每一位老將的最珍貴資產：「盡量上場、盡量幫助球隊贏球，這是我本季的主要目標。」倘若他們之中能有人有幸本季嚐到季後賽滋味，那過程肯定會充滿故事性、成為眾所矚目的焦點。

普荷斯 卡諾

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