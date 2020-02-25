MLB／憤怒球迷大開汽水 紐郵：亞土維要習慣

太空人隊今天在客場對老虎隊進行熱身賽，明星二壘手亞土維（Jose Altuve）一局上首次站進打擊區，立刻被敵隊球迷噓爆，「紐約郵報」強調這只是小菜一碟，球季賽開打後，球迷的砲火會更加狠毒。

太空人2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，亞土維獲選美聯MVP，不料傳出非法偷暗號事件，球團形象跌落谷底。

紐約郵報指出，亞土維要習慣今天這種場面，接下來一整年都會聽到球迷大開汽水的聲浪。

太空人此役揮出14支安打，比老虎多10支，亞土維二打數一安打、攻下一分打點、遭三振一次，太空人終場11：1獲勝，但現場4891名觀眾的噓聲來自四面八方，全隊球員恐怕不太好受。

亞土維第三次打擊被老虎第四任投手拉米瑞茲（Nick Ramirez）砸中，但這記觸身球是變化球，單純就是控球失靈；紐約郵報指出，在大聯盟調查報告出爐後，不少人認為，太空人球員今年可能會碰到一堆失投球。