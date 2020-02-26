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彌補12年前扼腕 洋基找柯爾複製另一個沙胖

聯合新聞網 / Dennis
柯爾轉了一圈最後還是投入洋基懷抱，洋基也期待他能接棒沙巴西亞，打造新的榮耀。 路透
柯爾轉了一圈最後還是投入洋基懷抱，洋基也期待他能接棒沙巴西亞，打造新的榮耀。 路透

12年前大聯盟選秀會上，洋基看中了一名來自橘郡的高中生，這名高中生初登板就吸引了將近50名職業球探入場，洋基也不惜成本把該年首輪選秀權拿出來選了他，但事與願違，他最後選擇就讀棒球名校洛杉磯加大(UCLA)。

在大學更是鋒芒畢露的他，2011年再投入選秀，擁有狀元籤的海盜，毫不懷疑就選了他進入大聯盟，他也不負眾望展現出大物級身手，可是海盜深知自己未來無法留住這隻潛龍，希望趁著2018年還有控制權之前，透過交易換回一些利益。這時見獵心喜洋基認為機會來了，在交易市場內試圖把他給換回來，可是卻被太空人捷足先登。而太空人因為這筆成功的交易，在2019年美聯冠軍戰打敗了洋基，而且再次闖進世界大賽。

太空人雖未因為得到這名大物贏得世界大賽，最終也沒能夠留下他。至於洋基，終於在去年冬季會議裡如遠以償網羅到這名投手，他就是大名鼎鼎的柯爾(Gerrit Cole)。

當洋基宣布奉上9年3億2400萬美金頂級合約給柯爾時，所有競爭者就只能望錢興嘆。洋基之所以願意用大把鈔票迎回柯爾，除了柯爾近幾年來所展現出神獸級身手外，更是為了擬補12年前選秀會上遺憾。

洋基於2008年簽下了沙巴西亞，打造球隊光榮時期。 美聯社
洋基於2008年簽下了沙巴西亞，打造球隊光榮時期。 美聯社

上一次洋基隊從自由市場裡簽回王牌級大物投手必須追溯至2009年。當年洋基以史詩級7年1億6100萬美金價碼，找來了沙巴西亞(CC Sabathia)。他也不負期待在該年為洋基拿下世界大賽冠軍。當時的沙巴西亞與現今的柯爾剛剛好都是29歲，洋基也在過去這11個球季間沒有嘗過世界大賽滋味，也許今年有了柯爾的加盟是歷史的轉折。

上一季沙巴西亞終於敵不過傷痛卸下了戰袍，洋基迷至今能夠依稀的回憶道沙胖當時不捨得走下投手丘畫面。洋基沙胖時代結束了，緊接而來是柯爾領銜主演的年代。雖柯爾在2024年可以跳脫合約，但一般認為，從小就是洋基迷的柯爾，應該會追隨沙巴西亞腳步，選擇洋基為他職業生涯最終站。

洋基之所以再次祭出史上最大投手合約給柯爾，就是因為對他寄與厚望。季後賽、世界大賽與總冠軍，相信未來這些話題將永遠圍繞在柯爾與洋基身上。紐約媒體與球迷是如此現實與殘酷，想必台灣球迷多有深層的體會。至於洋基大當家史坦伯納(Hal Steinbrenner)也在與柯爾記者會上霸氣地表示，洋基需要多贏幾次世界大賽，就可以看出柯爾加盟，增長了洋基在2020奪冠企圖。

2008年洋基用了首輪選秀選了高中畢業的柯爾，但他決定先讀大學，錯過與洋基合作機會。 美聯社
2008年洋基用了首輪選秀選了高中畢業的柯爾，但他決定先讀大學，錯過與洋基合作機會。 美聯社

柯爾是目前大聯盟裡最厲害的先發投手之一。他不僅擁有四種以上決勝球來迷惑打者，就算比賽當天狀況不佳，柯爾光是用現有的97英里速球，就可以把對手K得七葷八素。不過，柯爾能否符合洋基與紐約球迷期待，未來就成為柯爾所要面臨最嚴酷且最難的課題。畢竟，來到洋基後的目標只有一個就是世界冠軍！因為只要沒有冠軍，就算單季20勝，或是300K，也是枉然。過去沙包西亞成功了，如今的柯爾能否接替沙胖的腳步，成為新一代的洋基王牌，讓我們拭目以待。

西亞 太空人 巴西 紐約 洛杉磯

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