MLB／和光芒簽奧運放行條款 崔志萬代表韓國仍渺茫

高中畢業後就赴美，光芒好手崔志萬懷抱著再度和南韓同胞打棒球的夢想，而今年的東京奧運正是近期最大的國際賽盛宴，他透露和光芒合約中，有允許參加奧運的條款，但大聯盟禁止放行40人名單參賽，導致前景依舊不樂觀。

「我有球隊的放行權，但我不知道真的會實現嗎。」崔志萬說道，「這要看大聯盟決定，也有可能我被交易了，那麼條款也隨之失去意義，不過我真的想要打奧運，當國家隊的一分子。」

今年已經是崔志萬征戰美職第11年，28歲的他去年在光芒打出生涯代表作，127場出賽打擊率2成61，帶有19轟和63分打點，是主戰一壘手，因此更難在賽季中告假征戰奧運。

問及為何在披上國家隊戰袍的慾望如此強烈？崔志萬回答，「我懷念成為南韓棒球的一分子，自從成棒後我就沒機會和南韓球員一起打球，今年春訓前我還想要和在佛州的韓職隊伍一起訓練，但被光芒打槍了。」

不過崔志萬今年倒有機會和南韓同胞在大聯盟舞台投打對決，對象正是剛加盟藍鳥的高中學長柳賢振，兩人如今同屬美聯東區，「我想如果真的對到他，我將會感到驕傲，聽說我們母校也很專注這件事，我很期待對決。」