聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／和光芒簽奧運放行條款 崔志萬代表韓國仍渺茫
高中畢業後就赴美，光芒好手崔志萬懷抱著再度和南韓同胞打棒球的夢想，而今年的東京奧運正是近期最大的國際賽盛宴，他透露和光芒合約中，有允許參加奧運的條款，但大聯盟禁止放行40人名單參賽，導致前景依舊不樂觀。
「我有球隊的放行權，但我不知道真的會實現嗎。」崔志萬說道，「這要看大聯盟決定，也有可能我被交易了，那麼條款也隨之失去意義，不過我真的想要打奧運，當國家隊的一分子。」
今年已經是崔志萬征戰美職第11年，28歲的他去年在光芒打出生涯代表作，127場出賽打擊率2成61，帶有19轟和63分打點，是主戰一壘手，因此更難在賽季中告假征戰奧運。
問及為何在披上國家隊戰袍的慾望如此強烈？崔志萬回答，「我懷念成為南韓棒球的一分子，自從成棒後我就沒機會和南韓球員一起打球，今年春訓前我還想要和在佛州的韓職隊伍一起訓練，但被光芒打槍了。」
不過崔志萬今年倒有機會和南韓同胞在大聯盟舞台投打對決，對象正是剛加盟藍鳥的高中學長柳賢振，兩人如今同屬美聯東區，「我想如果真的對到他，我將會感到驕傲，聽說我們母校也很專注這件事，我很期待對決。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言