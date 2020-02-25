MLB／偷暗號弊案球迷提告 聯盟：這是比賽一部分

太空人隊在2017年使用違規方式作弊，偷取對手暗號以取得好成績，球迷的不滿轉為實際的提告行動，大聯盟對法院的回應是：「這是比賽的一部分。」

有五人在聯邦法院向大聯盟、大聯盟進階媒體、太空人隊以及紅襪隊提出告訴，聲稱作弊行為違反了消費者保護法，透過不正當的貿易行為獲得不當利益，這五人曾向運彩公司「DraftKings」投注，宣稱自身利益因此受損。

大聯盟向法院提出書面答覆：「違規行為無論大小、故意或非故意，一直是體育界未曾停歇的討論話題，無論是在電視上、廣播上、網路上，討論者從球評到球迷都有，球迷一般都知道這些違規可能存在在運動中，在這個例子中，就是2017年有球隊在球季中違規使用電子器材偷取暗號。」

2007年美式足球（NFL）發生的「間諜門」（SpyGate）事件，當時新英格蘭愛國者隊派人潛入紐約噴射機隊練習區，在場上偷錄對手的戰術暗號，違反聯盟規則，當時季票持有者曾向聯邦法院提起訴訟，但最終獲得無罪。

大聯盟也引出當時法官的見解，指出「球員違反規定以取得比賽優勢，是比賽中常見的行為。」並反駁比賽還是要靠球員在場上的表現才能決定勝負，跟預測沒有太大關係，而原告也未提出有哪一場比賽因為太空人隊而受到損害。