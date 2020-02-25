MLB／今年春訓手指沒水泡 達比修：每天尿療法

小熊日本投手達比修有今天登板練投實戰打擊練習，共用30球投了兩局，三振左打的伍德（Jason Heyward）史瓦柏（Kyle Schwarber），讓他更添信心，「去年我找回控球，但對左打時速球還是投不好，沒想到今年春訓投到位了，真不可思議。」

達比修有表定在這個周末的熱身賽對釀酒人先發，而且按照日程，他很有可能是台灣時間3月27日小熊開幕戰的先發投手，對手剛好就是釀酒人；不過面對美國記者的提問，他一度裝傻，「我聽不懂你在說什麼。」還說自己數學不好，不懂得怎樣算輪值日，後來才鬆口回應，「我當然想要這機會，這是種榮譽，我不確定是否會投開幕，但要是球真的交到我手上，我會很期待的。」

小熊新教頭羅斯（David Ross）尚未正式宣布開幕戰先發投手人選，除了達比修有外，萊斯特（Jon Lester）和漢崔克斯（Kyle Hendricks）都有機會；達比修曾在2017年為遊騎兵先發開幕戰，對印地安人投6.1局失四分無關勝負。

隨著去年下半季重拾強投身手，達比修有在小熊找回自信，面對媒體更加從容幽默，當不小心把記者的錄音筆撞掉在地上時，自己馬上撿起並且致歉，還問這台多少錢，記者回答，「100萬美元。」達比修跟著說，「我要去買。」

去年春訓達比修有手指曾出現水泡問題，當時他開玩笑表示使用尿療法痊癒比較快，如今美媒提問，為何今年手指沒有長水泡，是否因為還尿在手上？他回說，「對啊，每天。」再度逗樂記者群。