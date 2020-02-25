MLB／初登板一局2K 洋基柯爾：只一兩球沒投好

轉戰洋基隊後首度在春訓熱身賽登板，柯爾（Gerrit Cole）僅投一局短暫亮相，面對前東家海盜隊未被敲出安打，送出兩次三振、一次四壞，最快球速來到98哩，柯爾自認只有一、兩球沒投好，兩隊最終以3：3戰平。

柯爾的第一顆球就對弗瑞茲爾（Adam Frazier）投出97哩速球，最終讓他敲出飛球出局，並三振掉雷諾斯（Bryan Reynolds），接下來對塔克（Cole Tucker）投出保送，再三振掉貝爾（Josh Bell）結束今天任務，最後一球也是97哩。

柯爾總計投了20顆球，有12顆好球，他表示，自己在春訓初期通常球速就是這麼快，只投一局也是原因之一，「有些人習慣投兩局，但我喜歡前幾場出賽先投一局調整，再慢慢增加球數。」

柯爾表示：「我想今天大概只有一、兩球真的投很糟，整體來說還不錯。」下次登板柯爾希望控球能再做調整，因為今天面對塔克取得兩好球後，卻投出保送，「有幾顆走在上面的速球，其中一顆應該要進去好球帶，下次登板會繼續調整控球。」

至於與捕手桑契斯（Gary Sanchez）的搭配，柯爾認為彼此很有默契，但還是有點小失誤，接下來還有地方需要學習。

柯爾在去年球季為太空人隊繳出亮眼成績，20勝5敗，防禦率2.50，還有大聯盟最多的326次三振，因此在球季後獲得洋基提出九年、3.24億美元的合約。