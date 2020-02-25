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MLB／春訓首戰太空人被狂噓 亞土維挨觸身球

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
太空人主力春訓首戰就被狂需，前美聯MVP亞土維還挨觸身球。 美聯社
太空人主力春訓首戰就被狂需，前美聯MVP亞土維還挨觸身球。 美聯社

太空人今天在春訓熱身賽讓主力陣容亮相，因季後爆發的偷暗號弊案，讓這群明星球員一上場就引來噓聲，前美聯MVP亞土維（Jose Altuve）更挨了一顆觸身球，直接砸在腳上。

太空人以11：1大勝老虎，不過客場作戰的他們不意外收到球迷的冷嘲熱諷，反應對偷暗號事件的鄙視，包含亞土維、布萊格曼（Alex Bregman）、柯瑞亞（Carlos Correa）和古瑞爾（Yuli Gurriel）打擊時，都響起滿場噓聲。

遭遇如此對待，當家二壘手亞土維表示，「我們只聽到一堆噪音，就這樣。」此役他是兩打數有一支二壘安打，並帶有致勝打點，吞下一次三振，五局上他在最後一打席被牛棚投手拉米瑞茲（Nick Ramirez）砸到腳，太空人新教頭貝克（Dusty Baker）在賽後表示無妨，「我知道這不是故意的。」

游擊手柯瑞亞決定視而不見，「什麼反應？我沒聽到任何聲音啊，完全沒有。」今天擔任先發第四棒的他是兩打數盡墨。

貝克想袒護子弟兵，卻也愛莫能助，「你知道這無法避免，每天都會發生，等到我們開始贏球，就不會有問題了。」

老虎名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）選擇相信亞土維的清白，因為過去他多次詢問，都得到沒有參與作弊的回覆，「我們在兩年前就知道太空人的事，今年季後我再度問了他一次，答案還是一樣。」他們不但是委內瑞拉同胞，更是多年好友，亞土維甚至形容卡布雷拉對自己的感覺，就像是第二個爸爸。。

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