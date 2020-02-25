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MLB／春訓賽亮相 黃暐傑中繼一局失一分

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
效力遊騎兵的台灣投手黃暐傑在春訓賽初亮相，在比數落後情況以中繼登板。 路透
效力遊騎兵的台灣投手黃暐傑在春訓賽初亮相，在比數落後情況以中繼登板。 路透

效力遊騎兵的台灣投手黃暐傑在春訓賽初亮相，在比數落後情況以中繼登板，對紅人投一局失一分，防禦率9，遊騎兵反撲未果，以6：9輸球。

黃暐傑是在四局下3：5落後時上場，順利解決前兩名打者，卻對瓦托（Joey Votto）投出保送，下一棒卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）適時補上二壘安打，帶有一分打點，遇上亂流的黃暐傑又再出現暴投，並保送穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），所幸讓邦哈特（Tucker Barnhart）擊出飛球出局，才止住大失血的危機。

現年26歲的黃暐傑是在去年4月從2A直升大聯盟，成為台灣第15位登大聯盟的球員，整季曾有三度升上去，4場出賽共投5.2局，防禦率3.18，季後雖然因未獲續約並移出40人名單，遊騎兵再度以小聯盟合約簽回，並邀請參加大聯盟春訓。

遊騎兵 大聯盟 Mike Moustakas

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