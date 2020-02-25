MLB／連兩天出賽 張育成替補林多上場

印地安人隊旅美台將張育成在春訓熱身賽連兩天出賽，今對洛磯隊替補林多（Francisco Lindor）上場擔任游擊手，總計三打數未敲安，吞下兩次三振，印地安人則 以8：12落敗。

張育成是在四局下替補上場，立刻就有生意上門，第一名打者敲出游擊方向滾地，張育成傳往一壘刺殺，五局下轉往三壘防守，五、六兩局各處理了一次滾地球出局。

打擊方面，張育成在五局上敲出右外野飛球出局，不過六局上、九局上都吞下三振，無緣建功，但因昨天對皇家兩打數兩安打，春訓目前打擊率維持在四成。

提早下場的林多則在第二打席敲出春訓首轟，還是一發兩分砲，這是他春訓第一場比賽，總計兩打數一安打，看起來已經進入球季狀態，總教練法蘭柯納（Terry Francona）也只能說：「他是個很有天賦的球員。」

張育成要拚進開季名單，目標是與弗里曼（Mike Freeman）及阿洛尤（Christian Arroyo）爭取工具人位子，而林多的交易案傳言教士隊仍有興趣，若最終成真也將空出一個內野位置，美國媒體「The Athletic」目前預測張育成開季有可能從3A出發。