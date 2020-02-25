MLB／太空人事件難抹滅 基特形容像「黑眼圈」

接手馬林魚隊經過兩年經營，基特（Derek Jeter）看好球隊能從這個球季開始起飛，而太空人隊因偷暗號作弊飽受批評，基特也首次表達看法，認為已像是「黑眼圈」難以抹滅，並預測還會持續討論好一陣子。

看到太空人隊偷暗號弊案爆發後的各個新聞標題，基特認為大家都漸漸的出來表達自己的意見，「你希望在某個時間點大家可以重新向前，但很不幸的，這已經成為這項運動的黑眼圈（指醜聞）。」

太空人在2017到2018年球季，透過攝影機偷取對方捕手暗號並傳遞給打者，也讓2017年的世界大賽冠軍獎盃蒙塵，基特表示：「大家想要在棒球中取得優勢，這點不是新聞，一直以來都是這樣去努力，不過很明顯有些人走過頭，結果遭到處罰，他們付出了代價。」

而基特自2017年季後接手馬林魚，開始重建球隊，受到太空人傷害較小，如今新秀開始成熟，農場戰力排行前段班，基特雖不願預測馬林魚隊是否有打進季後賽的機會，但看好今年能開始收到回報。

近兩年馬林魚戰績都在分區排名墊底，去年57勝105敗更是國聯最低，基特表示：「這個球隊已經比我們接手時有更好的隊形，今年會比去年好上不少，我們有許多潛力球員，他們會開始衝刺了。」

基特另一個要努力的是進場人數，馬林魚去年票房是國聯最慘，基特表示：「就我有過的互動來看，球迷已經開始期待，我們會努力贏得球迷的信任，或許要花點時間，但我們希望他們會進場給我們一次機會。」