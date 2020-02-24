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MLB／林子偉力爭開季名單 雅虎推測替補二壘手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

大聯盟各隊展開熱身賽，全力備戰3月27日開打的球季賽，旅美好手林子偉過去三季在大聯盟都有出賽紀錄，今年力拚開季26人名單，雅虎體育推測，他將是紅襪隊替補二壘手。

紅襪3月27日在多倫多對決藍鳥隊，雙方展開四連戰，紅襪3月31日移師巴爾的摩對金鶯隊三連戰，4月3日再回波士頓芬威球場，對白襪隊進行新球季主場首戰。

林子偉2017月6月25日初登大聯盟，目前三個球季合計出賽75場，141個打數揮出35支安打，繳出打擊率2成48、全壘打1支、打點9分的成績。

紅襪官網預測先發陣容，包括莫蘭（Mitch Moreland）、二壘手培拉薩（Jose Peraza）、三壘手狄佛斯（Rafael Devers）、游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），替補人選未提到林子偉。

雅虎體育推測紅襪內野先發名單相同，不過把林子偉列為第二號二壘手。

紅襪 林子偉 大聯盟

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