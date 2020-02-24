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MLB／低調！邦賈納化名比馬術 休賽季贏81萬獎金

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

響尾蛇先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）休賽季從事的休閒娛樂，恐怕讓各界目瞪口呆。最新的「The Athletic」報導，他不僅使用化名參加馬術競賽，還在一場比賽中和同伴贏得2萬6560美元（約台幣81萬元）的冠軍獎金。

記者查證時，邦賈納坦承此事，表示已經從事馬術競賽一段時間，去年甚至在巨人春訓賽登板前兩天還在騎，如今秘密遭到公開，他開玩笑回應，「我現在對這個受訪感到很緊張，真的對你們兩位（記者）太生氣了。」

邦賈納以桑德斯（Mason Saunders）為名參加馬術賽，他解釋「Mason」來自他的名字「Madison」，「Saunders」則是妻子娘家的姓，他笑說自己從15、16歲就開始騎馬，從事時間之長已經成人生中的一部分，身為左投的他強調主要是用右手控制韁繩，不過仍直呼，「現在化名也毀了。」

手上擁有三枚世界大賽冠軍戒的邦賈納，去年和巨人結束11年合作，12月時和響尾蛇簽下五年8500萬美元合約，不過當時球團對於他兩周前剛參加馬術競賽並不知情，記者詢問總經理韓森（Mike Hazen）此事是否違反合約中不得參加危險行為的條款，得到不予置評的回應。

邦賈納對於騎乘運動似乎情有獨鍾，2017年季中他就在客場作戰休兵日騎越野機車，結果發生意外弄傷肩膀，休養三個月才重返大聯盟投手丘，事後他也公開道歉，表示違約做了愚蠢的事。

邦賈納 巨人 響尾蛇

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