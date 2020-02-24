MLB／提前進牛棚 大谷翔平練投最快130公里

天使隊日籍好手大谷翔平雖然開季將以指定打擊身分出賽，但仍持續朝恢復投打「二刀流」努力，今天是春訓首度進牛棚練投，用八成力投了20顆速球，最快球速81哩（約130公里）。

球隊預估大谷翔平要到5月中才能回到大聯盟登板投球，今天是他在去年12月後首度牛棚練投，大谷說：「跟其他投手比起來，進牛棚的時間是有點落後，不過很開心今天的菜單都有做到，這是最重要的。」

第一次牛棚練投，大谷翔平重點是習慣傾斜的投手丘上投球的感覺，與過去在平地練投時不同，也由於是第一次，雖然可以投更多球，卻僅投20顆就休息，大谷翔平被告知，「一開始球數不要增加得太快。」

大谷2018年10月進行韌帶重建手術，去年9月也因左膝傷勢開刀，今天練投結束後，右肘跟左膝都沒有特別感覺，去年12月已進牛棚練投約五次，球速到後段來到80哩，今天則是以八成力丟，多數在79哩，最快81哩。

天使球團原本預計大谷翔平要到3月中才會進牛棚練投，但今天就開始首次嘗試，大谷說：「我沒有被告知3月中才開始，大概上周決定練投時間，原本是昨天，但因為下雨取消了。」

大谷翔平預計將在26日開始投入熱身賽，到時對決紅人隊，有機會遇到同胞秋山翔吾，大谷說，到時一定會去打個招呼，但恐怕自己也有很多事要忙。