MLB／不懼98哩速球 秋山翔吾紅人春訓首打席敲安

身為紅人隊史第一位日本球員，秋山翔吾在春訓賽首戰擔任先發第一棒、中外野手，一局下首打席立刻敲出具有意義的安打，他賽後透過翻譯表示，「我非常緊張，但首安出爐後就好多了。」

紅人今天以2：7敗陣，秋山翔吾繳出三打數一安打，雖然一上場就見識白襪小將希茲（Dylan Cease）99哩的速球，但面對第二球98哩的球速，秋山扎實敲向中外野落地，扮演好開路先鋒一職。

不過秋山翔吾首局成為殘壘，二局下又打出滾地球出局，四局下雖然靠著野手選擇上壘，但是企圖盜二壘失敗，結束紅人該局攻勢，攻守替換時也收到下場休息的指令。

首次嘗試盜壘以失敗收場，秋山翔吾表示，「我只是想看看我能否做到，可以跑看看還滿不錯的。」

紅人總教練貝爾（David Bell）也對秋山翔吾的首戰給出評論，「他說他賽前很緊張，但我看不出來，我知道對他來說一定有某些特別的感觸，但他能這麼快融入比賽非常不錯。」

秋山翔吾接受日媒時表示，過去在西武雖然有中村剛也、森友哉等巨砲隊友，但他們雖然能在日職排在第四棒，若擺在美職只能列在第六棒或第七棒，這讓原本就不屬於砲火見長的他，更加思考自己在紅人陣中所能扮演的角色，「我不認為我能把球打得跟他們一樣，你問我還有什麼可以為這支球隊做的，我想就是做好擊球、發揮纏鬥力。」