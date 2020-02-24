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MLB／紅襪擔心疫情 台將劉致榮抵美暫隔離一周

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
加盟紅襪的「火球男」劉致榮（右）已抵達美國，圖為從台灣出發時父親送機。 圖／亞凸席行銷有限公司
加盟紅襪的「火球男」劉致榮（右）已抵達美國，圖為從台灣出發時父親送機。 圖／亞凸席行銷有限公司

經過24小時的跋涉，台灣好手劉致榮終於抵達紅襪隊春訓基地，但由於球隊對新冠肺炎疫情採取謹慎態度，先讓他單獨隔離居住一周，到時再看狀況投入正式訓練。

劉致榮與紅襪隊會合過程一波三折，先是因文件傳遞卡到農曆年，導致需兩度更改機票，在2月20日才好不容易出發，航程又經過兩次轉機，一共24小時後，才終於抵達位於佛羅里達的紅襪隊春訓基地。

劉致榮今天也透過臉書向關心自己的人報平安，證明自己已經抵達美國，但因為台灣鄰近新冠肺炎主要疫區，只能依球隊規定暫時隔離，劉致榮說：「每天對著風光明媚的佛羅里達，三餐都叫外送食物，球隊有給餐費，所以自己選餐。」

不過目前在球隊允許下，劉致榮也有在室內進行徒手重量訓練以及出門跑步，保持簡單訓練，另外他也把握時間上網、觀看球隊給的資訊，還練習英文版的簽名。

劉致榮 紅襪

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