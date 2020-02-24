MLB／台灣連線發威 張育成、鞏冠春訓首戰合敲3安

印地安人春訓熱身賽對抗皇家，台灣球員張育成和吉力吉撈·鞏冠（原名朱立人）攜手獲得先發機會，而且兩人都表現亮眼，排在第八棒的張育成兩打數兩安打、還跑回兩分，第九棒的吉力吉撈·鞏冠則是一打數敲安、帶有一分打點，共同助球隊拿下9：5勝利。

擔任游擊手的張育成在三局上敲出印地安人陣中第一支安打，也是隊上第一名上壘者，下一棒的吉力吉撈·鞏冠給予護送，敲出左外野二壘安打，讓張育成一路衝回本壘得分，也為球隊追平比數。

不過吉力吉撈·鞏冠建功後，在四局下守備時被替換下場，結束三局的蹲捕任務；下個半局又輪到張育成的打席，兩出局後敲出左外野二壘安打，並趁著捕逸上到三壘，隊友接著以兩個保送製造滿壘，最後再由弗里曼（Mike Freeman）貢獻兩分打點的安打，助張育成跑回超前分。

張育成五局下功成身退，他和吉力吉撈·鞏冠的「台灣連線」雙雙繳出百分百打擊率，而且都有長打發揮，兩人在今年第一場春訓熱身賽開出好彩頭。

張育成名列40人名單，去年升上大聯盟的他，要爭取開季立足印地安人；吉力吉撈·鞏冠則是上賽季在2A待滿，今年再度獲邀參加大聯盟春訓，得把握珍貴的亮相機會。