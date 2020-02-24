林多交易案勢在必行 牽動張育成未來定位

大聯盟春訓正如火如荼般展開，台灣球迷最關切的，應該還是唯二名列40人名單的旅美球員林子偉及張育成能否成為開季大聯盟名單的一員。林子偉已率先在上週六頭場熱身賽中敲出一隻一壘安打有了好的開始，接下來就看預定在今天凌晨對皇家比賽中首度亮相的張育成能否也有所表現。

而張林二人能否在26人球員名單取得一席之地，除了個人表現好壞外，球隊陣容、教練對他們的定位，甚至是這兩隊對新一季的展望也都有不小的影響。從這個角度來看，張育成可能比林子偉多佔了一點便宜。因為從春訓一開始印第安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）就明白表示，張育成會跟上一季擔任工具人弗里曼（Mike Freeman）及去年七月從光芒交易來的阿洛尤（Christian Arroyo）角逐工具人的位子，而且大聯盟官網看好張育成將能擊敗這兩位「對手」。

阿洛尤(右)在春訓與林多(左)一起練球，他將是張育成力拚今年球季主要工具人的最大競爭對手。 美聯社

但對張育成影響最大的隊友卻非以上兩位球員名單的「邊緣人」，而是印第安人目前隊中唯一的巨星，卻也是最可能離隊的游擊手林多（Francisco Lindor）。眾所周知，由於林多很早就拒絕了母隊的報價，打定主意要在成為自由球員時試試自己有多高身價。因此球隊高層目前對留下這位年僅26歲就已連續四年入選明星賽，並且集金手套與銀棒獎等眾多榮耀於一身的子弟兵已不抱期望，將他交易出去也只是遲早之事。

林多(上)攻守表現全能，已打出超級球星的身價，印地安人可能留不住他，應該會趁早把他當成交易籌碼。 歐新社資料照片

這個冬天相當難得一見地有紅襪前MVP外野手貝茲（Mookie Betts）、另一位前MVP小熊三壘手布萊恩（Kris Bryant）、洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）及林多等四位大牌球星同時成為交易對象，其中又以林多的交易價值為最高。因為一、雖說這四大球星之中貝茲的實力最強，但他本季結束就將成為自由球員，而且今年年薪高達2700萬美金。反之林多跟布萊恩還要再打兩季才成為自由球員，而且林多本季薪資僅有1750萬元（布萊恩則是1860萬），相對顯得「物美價廉」。至於更年長且有七年長約在身的亞瑞納多更不在話下。其次貝茲、亞瑞納多及林多都是攻守俱佳的全能球員（四人中只有布萊恩沒拿過金手套），但林多的守備位置——游擊手顯然最為重要也最難以取代。

但印第安人要交易還得趁早，否則隨著時間流逝，林多的剩餘價值也將越來越低。最近剛被送走的貝茲（Mookie Betts）就是最好的先例。跟林多一樣，貝茲也是吃了秤坨鐵了心要在市場上尋求最高價，由於他這一季結束就將取得自由身，因此紅襪對交易更感迫切。結果紅襪兩週前與道奇交易所換來的新秀與年輕球員潛力，顯然跟貝茲的身手不成正比（雖說這其中還牽扯到紅襪急於清掉「高薪低就」的投手普萊斯（David Price）等因素）。

紅襪已提早把貝茲換到道奇，印地安人要交易林多應該也不會拖太久。 美聯社

而這一季顯然是印第安人送走林多的最佳時機。除了上述的剩餘價值考量外，更重要的是自去年雙城整軍有成、白襪力圖振作後，美聯中區已不再像過去兩年一樣仍是最弱分區，其他四隊只有被印第安人壓著打的份。根據頗具權威的ZIPS數據模擬戰績，印第安人拿下今年美中冠軍的機率（30.3%）還不到雙城的一半（60.9%），就連打進季後賽的機率未達五成。一向精打細算的印第安人高層對此自然心知肚明，才會在雙城、白襪「大肆揮霍」的同時只做了一樁重要補強——簽來正選二壘手赫南德茲（Cesar Hernandez）。並且在不到半年時間內接連送走兩大先發投手包爾（Trevor Bauer）及克魯柏（Corey Kluber）。目的就是要趕在奪冠之路走進死胡同前，及時將手上籌碼交易出去，用換來的新秀打開另一扇門。

林多一旦被交易，對張育成的影響其實有兩個層面。一是內野馬上空出一個先發位置，而且是最重要的位置。游擊的空缺及上場時間自然要靠隊上其他球員或引進新血來填補，這對能守游擊的張育成來說當然是一大機會。即便無法先搶下游擊先發位置，只要印第安人靠林多交易來的不是馬上可以站穩大聯盟的內野手，至少26人名單也將多出一個空缺，張育成留在名單內的機會也將增加不少。其次印第安人少了林多，也就等於宣告放棄這一季將以練兵為主。即便張育成未能在工具人角色爭奪戰中出線，基於球隊高層將運用這一季多方觀察年輕球員，只要他能保持健康跟在小聯盟穩定輸出，上大聯盟磨練的機會勢不會少。

史上最了不起的一壘手「鐵馬」賈里格（"Iron Horse" Lou Gehrig）當年曾創下連續出賽2130場的偉大紀錄，這個歷史紀錄的開端，傳說是因為當天洋基表定的先發一壘手派普（Wally Pipp）賽前抱怨頭痛，於是總教練決定臨時換將讓賈里格「這小夥子試試」——結果「一試成主顧」，賈里格成了「史上最幸運之人」，反之派普從此成為「那個被賈里格取代的一壘手」故事的註腳。能夠擠進大聯盟窄門的皆非等閒之輩，誰能站穩腳跟、誰會打道回府，有時差別只在於有沒有那麼一絲機會，以及能否掌握機會。今年張育成看似將有不少機會，正等著他適時把握住。