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MLB／經營社群媒體有心得 達比修：不在意和人網戰
小熊日本投手達比修有去年下半季重拾王牌身手，休賽季他也給自己立下目標，希望今年先發場次能刷新生涯單季新高，並再一次投200局以上。
達比修有修正控球毛病，去年上半季97局投出49次保送，改善後下半季81.2局僅出現七個保送，為了避免絕佳手感走失，他從11月就開始傳接球訓練，也提前進牛棚調整，「我只是很害怕感覺跑掉，所以比平常更早開始準備。」
33歲的達比修有去年季後放棄逃脫條款，選擇繼續和小熊走完六年1.26億美元的合約，因為他希望能在這裡締造新的生涯巔峰，打破2013年在遊騎兵時留下的32場先發紀錄，該年他共投209.2局，並以277K奪得大聯盟三振王。
休賽季期間，達比修有經營起社群媒體，不但常常在推特上和網友互動，也拍攝影片放在個人YouTube頻道，內容從棒球至日本文化、時事都涵蓋，不害怕和網友論戰的他直言，「我總是和一些日本網友吵架，但我不在意。」
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