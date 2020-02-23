MLB／陳偉殷列中繼 春訓預計27日登板

大聯盟30隊今天一同舉行熱身賽，雖然不少球隊因氣候因素取消賽事，不過台灣球員林子偉已隨紅襪隊亮相，水手隊左投陳偉殷也排好登板時間，預計是27日對紅人隊，以中繼身分出場，仍有競爭先發的機會。

陳偉殷去年球季結束後遭馬林魚隊釋出，剩下一年2200萬美元的合約仍照領，改與水手隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，力拚開季進入26人名單。

水手隊昨日公布春訓投手安排，柯特斯（Nestor Cortes）原訂今天先發但因雨取消，明天仍舊由菊池雄星先發，接下來先發依序是25日岡薩雷斯（Marco Gonzales）、26日葛瑞夫曼（Kendall Graveman）。

被視為先發競爭人選之一的鄧恩（Justin Dunn）在27日先發，陳偉殷則是同日從牛棚出賽，但春訓出賽順序僅供參考，確定是水手隊前四號先發的謝菲爾德（Justus Sheffield），就被排在與葛瑞夫曼同天出賽。

水手隊目前四號先發預計為岡薩雷斯、菊池雄星、謝菲爾德以及葛瑞夫曼，還剩下一名輪值空缺，除鄧恩、柯特斯外，馬格維修斯（Nick Margevicius）、瓦德茲（Phillips Valdez）也都是陳偉殷競爭對手。