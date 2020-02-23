MLB／松井和岩村都沒有 光芒為筒香裝免治馬桶

日本強打筒香嘉智挑戰大聯盟的第一個賽季，吸引超過20位日本記者隨隊採訪，大陣仗媒體讓光芒老闆史坦伯格（Stuart Sternberg）直呼意外，「好現象，我沒預期會這樣，我們過去擁有過松井秀喜一陣子，他的生涯最終戰甚至也在這，也曾有岩村明憲在陣，為我們做出最關鍵的貢獻（拿下2008年美聯冠軍賽），但都和現在看起來不同，他帶來好大一群人。」

光芒季後積極補強，爭取筒香嘉智跨海加盟也是一大亮點，史坦伯格坦言這筆合約的效益不僅限於場上，「下一次我們想從東方簽進球員時，更知道該怎麼做了。」

為了表達對筒香嘉智的重視，光芒特地在春訓基地和主場的球員休息室，安裝被視為日本衛生必需品的免治馬桶，期盼他能在舒適的環境下效力，用賽場上的好表現給予回饋。

岩村明憲今天也以NHK採訪團的身份重返光芒基地，和後輩筒香嘉智相見歡；除了媒體之外，另外還有超過100名的日本體育班大學生也特地前來，在移地訓練中安排參觀筒香春訓的行程。

今天春訓賽首戰，光芒以3：4不敵紅襪，筒香嘉智沒有上陣，預計明天和洋基一役就會出賽。