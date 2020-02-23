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MLB／太空人春訓首戰遭噓 球迷舉牌抗議也被「偷」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
太空人熱身賽，球迷發出噓聲。 美聯社
太空人熱身賽，球迷發出噓聲。 美聯社

國民隊春訓首戰對手跟去年球季最後一戰相同，與太空人隊重演世界大賽對決，球迷也開始練習「歡迎」太空人隊，就在現場廣播要介紹先發球員時，一念到「休士頓太空人」，全場響起一片噓聲。

國民隊與太空人隊從2017年開始共用春訓基地，這是太空人隊在2017年偷暗號事件爆發後第一次出賽，球迷早有準備，每一個穿著太空人隊球衣的人都被噓，包括吉祥物歐比特（Orbit）。

只有弊案爆發後才上任的總教練貝克（Dusty Baker），也是前國民隊教頭，受到掌聲歡迎，貝克表示：「這可能是今年到大多數地方會受到的待遇，你只能想辦法成長，自己開啟靜音，打好自己的棒球。」

一名球迷舉著「太空人*」的看板，加上「星號」意指2017年太空人隊拿下的世界大賽冠軍是作弊得來的，不過最終看板遭沒收，由於看板跟暗號在英文都是同一個字「sign」，被外界笑說，太空人又開始「偷」了。

看到自家球隊爆發弊案，就連太空人隊球迷也看不過去，有球迷受訪時表示：「當我看到報導後，這感覺就像是你的叔叔每年都帶給你很棒的耶誕禮物，結果一年後你發現這些都是偷來的。」

這場比賽最終因雨在兩局打完後宣告取消，國民隊先發投手薛則（Max Scherzer）面對主力打者未出賽的太空人隊，投兩局無失分，被敲一安，送出兩次三振，薛則表示，自己對於太空人隊沒有太多仇恨，「我們贏下世界大賽了。」

國民 世界大賽 薛則

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