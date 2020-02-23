MLB／貝爾川偷暗號作弊 塔薛爾拉：不是從洋基學的

太空人偷暗號主謀貝爾川（Carlos Beltran）被指出，曾在2017年告訴隊友手法太落伍，進而催生出電子舞弊案；曾於2016年在洋基和他當隊友的退役名將塔薛爾拉（Mark Teixeira）出面澄清，貝爾川絕對不是在洋基學習到作弊方式，因為他們沒有不當舉動。

「我不相信洋基任何隊友在場上違法將暗號傳遞給打者，我們一直在看著。」塔薛爾拉說道，並且加入譴責太空人的行列，「怎麼能夠破解暗號後敲垃圾桶，這方法太超過了。」

塔薛爾拉指出，洋基仍使用傳統的偷暗號方法，等到有跑者上二壘時才會特地去看對方投、捕有無洩露資訊，「我個人認為這招沒什麼用，因為當隊友破解完想傳給我，我的打席已經結束了，或者對方再度變換暗號，通常猜錯的比猜對的機率高。」

不過塔薛爾拉也透露，包含貝爾川在內，加上「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和楊恩（Chris Young），這三人會和一些教練利用轉播畫面討論捕手暗號，「我是固定先發的人，所以不會去轉播室待著，但我聽到這三個人比其他人更常談暗號，但他們從來沒有說過『你上場時我們會有暗號打給你』。」

塔薛爾拉強調洋基在場上並沒有任何踰矩的行動，「當我們有轉播室可以看，或多或少都會在比賽中瞄一下，但老實講，我沒有看過任何人把資訊帶到場上，大部分投手和捕手都夠聰明，一旦有被破解的疑慮就會變換。」