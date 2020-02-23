MLB／弗列爾提去年塞揚第四 今年扛起紅雀開幕戰

紅雀隊今天宣布2020年開幕戰先發投手人選，24歲的年輕好手弗列爾提（Jack Flaherty）首次扛起重任，他表示：「這是你努力爭取的目標，當然會想要（開幕戰先發）。」

總教練席爾特（Mike Shildt）將3月27日對紅人隊的球季首戰交給弗列爾提，被問到原因為何，席爾特笑著說：「認真嗎？」弗列爾提去年的成績已為自己掙得紅雀王牌名號，出賽33場，拿下11勝8敗，防禦率2.75，196.1局送出231次三振，在塞揚獎票選排名第四。

弗列爾提期待為自己的增添不同履歷，去年投過主場開幕戰，今年則是第一場比賽，他說：「很酷，很開心我能第一個拿到球，第一次有機會上場去開啟整個球季。」

席爾特在昨天告知弗列爾提這項任務後，他的反應相當興奮，席爾特也稍微解釋了選擇弗列爾提的原因，「他有季後賽經驗，所以對弗列爾提來說這不是新鮮事，但還是很棒，這是他掙來的。」席爾特去年在季後賽先發三場，13局失4分。

就在席爾特宣布開幕戰投手後，弗列爾提在春訓熱身賽先發，面對大都會投兩局無失分，被敲兩安，送出三次三振，球隊也以2：0贏球，投出的32球中有20顆好球，最快來到95哩，弗列爾提說：「一切都不錯，我感覺很強壯。」