MLB／春訓遲到？太空人葛蘭基：今天才是強制報到日

大聯盟春訓賽今天開打，也是太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）第一天現身，比隊上投、捕報到日還晚了十天才到的他，對於自己為何姍姍來遲坦言，「跟例行賽比起來，沒這麼喜歡春訓。」

葛蘭基一現身春訓營立刻獲得美媒關注，因為他是太空人最後一位抵達的球員，但他向記者表示，「今天才是強制報到日，前面都是自願參與春訓的期間，我剛好在強制日抵達，這是我最新的認知。」

家住佛羅里達的葛蘭基先前都在家鄉附近，跟著大學球隊自主訓練，也已經進牛棚練投，對春訓報到日有獨門見解的他還可惜，太晚才知道不必強制早到，「我發現原來不用其它天提前過來，如果我15年前就知道這件事，我大概很久之前開始不到了。」

這是葛蘭基第一次參加太空人春訓，他去年季中才透過交易從響尾蛇轉隊而來，在太空人的十場先發獲得8勝1敗、防禦率3.02，預計會在明天登板投實戰打擊練習

葛蘭基以36歲之齡邁入第16年大聯盟生涯，本季他將挑戰3000局里程碑，認為滑球是進步的目標，「試著將其他球種維持跟這幾年一樣，如果滑球同時能加強，就太棒了，但這大概不可能發生。」

談及季後太空人弄得一身腥的偷暗號弊案，葛蘭基沒有太多著墨，「我當時聽到沒有想法，現在也不想談論。」