MLB／春訓初登板送2K 金廣鉉坦言緊張

從韓職轉戰大聯盟紅雀隊的左投金廣鉉今天在熱身賽首度登板，排在第三位出場投球，面對大都會投一局無失分，送出兩次三振，也幫助球隊以2：0拿下勝利。

31歲的金廣鉉曾效力韓職SK飛龍11年，去年投出平生涯最多的單季17勝，防禦率2.51，年底與紅雀簽下2年800萬美元（約台幣2.4億元）合約，進軍大聯盟。

金廣鉉今天在第五局登板，兩次三振都用滑球拿下，苦主是寇朵（Ryan Cordell）及海格（Jake Hager），另對馬宰卡（Patrick Mazeika）投出一次四壞保送，投出19球有14顆好球，金廣鉉說：「春訓第一次登板，所以難免有些緊張，但結果是好的，所以我很開心。」

今天擔任先發投手的弗列爾提（Jack Flaherty）則說：「這是我第一次好好看他投球，表現的很好，我之前看過幾次他在實戰打擊練習投球，但氣氛有點不同，看到他對不同球衣的人投出三振很酷。」

紅雀隊目前先發輪值仍有一到兩個位置開放競爭，米克拉斯（Miles Mikolas）因為因為右前臂屈肌腱緊繃，開季將從傷兵名單出發，可能從金廣鉉或馬丁尼茲（Carlos Martinez）中作選擇。

金廣鉉今天的投球已留下好印象，總教練席爾特（Mike Shildt）表示：「他的滑球很有效率，強勁而銳利，很晚才變化，對他來說是很有質量的球。」另外還展現了直球及曲球，而下一次登板預計在27或28日，以先發身分上陣。