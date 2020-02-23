MLB／紅襪春訓熱身賽獲先發 林子偉首打席就敲安
效力紅襪的我國好手林子偉今天在春訓熱身賽先發上陣，擔任游擊手、打第八棒，兩打數敲出一支安打，於六局上守備時換下場，終場紅襪也以4：3擊敗光芒。
林子偉三局下首打席就敲出投手方向穿越安打，以首名打者之姿站上壘包，不過紅襪最後留下滿壘的殘局，林子偉也只停在三壘，未能跑回分數。
五局下林子偉再度成為首名打者，這次擊成二壘方向滾地球遭到刺殺，下一局守備時新秀威廉斯（Grant Williams）接替他位置，帶著五成打擊率退場。
守備方面，林子偉二局上參加一次雙殺，另在四局上處理一個滾地球出局，沒有發生失誤。
紅襪在五局下先馳得點，一分領先維持到八局下，單局灌進三分才拉開，九局上雖然讓光芒追回三分，但換投之後即時止血，守住一分差的勝利。
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