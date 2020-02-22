MLB／待3A爽領千萬美元 紅襪被遺忘的薪水小偷

曾經轟動一時的古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo），2014年跟紅襪簽下7年7250萬美元合約，時過境遷，卡斯提歐沒有繳出預期表現，近3年都未踏上大聯盟，最後一年還能繼續爽領1400萬美元，成為被遺忘的「薪水小偷」。

卡斯提歐當時於球探報告上，堪稱每一項技能都至少有大聯盟平均水準，其中被評為跑壘相當突出，有十足機會能夠站穩先發外野，唯獨揮棒太過積極為潛在缺點。

在球隊期許下，卡斯提歐2014到2016年都有大聯盟出賽紀錄，不過表現普普，合計99次出賽，打擊率0.252，僅敲7轟，外帶35打點。2017年後卡斯提歐生涯皆在小聯盟3A度過，再也沒也踏上大聯盟。

紅襪經過長時間觀察，認為卡斯提歐的表現不符合身價，同時又怕高額薪資成為球隊負擔，因此果斷將卡斯提歐自40人名單中移除，這也削減卡斯提歐日後挑戰大聯盟的機會。合約期間雖多次受邀參加春訓，卻因為薪資問題，遲遲得不到表現機會。

如今卡斯提歐將跑完合約最後一年，對於目前窘境，卡斯提歐表示：「我必須走出去，打出最好的一季，因為這對我來說就是所謂的合約年。無論發生什麼事，我就是繼續準備自己，且希望有機會能夠重返大聯盟。」

紅襪代理教頭羅尼克（Ron Roenicke）則對卡斯提歐有信心，「這是他很重要的一年，全力以赴，持續3A的好表現，相信他能夠在大聯盟找到一席之地。」

過去3季卡斯提歐在3A打擊率0.302，累積37轟、42次盜壘，已有一定的能力升上大聯盟，唯獨缺乏一展拳腳的機會。雖已年過30，但他不介意未來只能獲得小聯盟合約，而是願意嘗試各種機會。