MLB／前田轉戰雙城吐心聲 坦言在道奇曾很沮喪

日籍投手前田健太季後被道奇交易至雙城，近期接受洛城媒體採訪，首度吐露心聲，坦言「道奇讓自己很沮喪」，也期待能在新東家長期擔任先發。

前田4年前赴美以基本年薪300萬，簽下8年約，雖附帶高額激勵獎金，不過需要多場次先發獎金才能入袋。不幸只有在2016赴美首年先發當好當滿，領到725萬美元的激勵獎金，後續3年都在後半球季轉任牛棚，獎金分別縮水到只有425萬、300萬和540萬美元。

雖無法賺滿獎金，前田從沒公開抱怨，反而強調自己為球隊打球，會以球隊考量為優先。他也補充：「我們都是為了世界大賽冠軍而努力，只要能有貢獻，我就會去做。」

前田也確實在季後賽不負球隊期望。季後賽總計17場登板，繳出2勝0敗、防禦率1.64的優秀成績單，合計22局更是送出27次三振，也僅吞了5次保送。

前田對此則盡責地表示：「只要踏上投手丘，我就不想被敲安，這增加了我身為後援的價值，也可能是我在球季後段轉任牛棚的主因。」

儘管如此，對棒球生涯長期擔任先發的前田來說，轉換角色難免不適應，他自己就向《洛杉磯時報》坦承：「我過去只當過先發，所以降到牛棚時感到很沮喪，因味後援在事前準備以及觀念上跟先發是很不一樣。」

如今轉戰雙城，前田期許新賽季可以一直擔任先發，同時能讓雙城看見自己先發的價值，前田直言「真的太好了」。