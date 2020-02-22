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MLB／大谷翔平敲安 教頭驚艷「壯好多」
「壯版」大谷翔平敲出今年球季第一安，今天在天使隊的實戰打擊練習中，總計四打數一安打，另有一次三振，持續朝開幕戰調整，總教練麥登（Joe Maddon）看到大谷的重訓成果，也稱讚他的積極度無人能比。
大谷翔平首打席面對先發輪值之一的希尼（Andrew Heaney），被一顆中間偏高的直球站著三振，第二打席面對蘇亞雷斯（Jose Suarez）則將滑球敲成左外野安打，第三打席則將蘇亞雷斯的變速球敲成二壘滾地，最後一次打擊面對彼得斯（Dillon Peters）一樣是二壘滾地。
22歲的蘇亞雷斯兩次對決大谷翔平，成績一勝一敗，他表示：「這是我第一次對上大谷翔平，我很興奮能夠跟他對決，就跟對決其他打者一樣，我只是保持攻擊性，想辦法三振他們。」蘇亞雷斯去年首度升上大聯盟，出賽19場、15場先發，2勝6敗、防禦率7.11。
天使隊明天將兵分二路，分別在熱身賽首戰對上皇家以及白襪，不過麥登透露，大谷翔平及楚奧特（Mike Trout）等主力打者，預計要到26日才會首度投入實戰，大谷春訓期間會以指定打擊身分出賽，預計一周兩到三次。
對於大谷翔平今年身材的變化，麥登也注意到了，「他是個有趣的年輕人，很安靜，會聽人家說話，第一次見面時感覺身材還有點瘦，現在看到他訓練的成果，有人比他更積極的嗎？比第一次見面時壯了好多。」
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