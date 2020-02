MLB／一朗模擬賽飆4K 陳偉殷「與神同行」很幸福

日本傳奇球星鈴木一朗將擔任水手隊開幕戰開球嘉賓,以球隊特助身分參與春訓的他不乏練習機會,今天在水手隊隊內情境模擬賽擔任投手,送出四次三振,結束後還繼續觀看投打練習,讓同隊的台灣左投陳偉殷直呼幸福。

水手隊今天以一壘有跑者的情境進行模擬賽,擔任投手的鈴木一朗在距離15公尺左右的位置,以八成力在投,面對20名打者送出四次三振,鈴木一朗解釋,因為主要是練習飛球守備,因此不會全力投球。

不過鈴木一朗的四次三振都用不同球種拿下,分別是直球、二縫線、滑球以及曲球,把武器庫秀了出來,讓場邊隊友驚呼「太噁心了」,30分鐘投完後,鈴木一朗笑著說:「太開心了,我應該還會再投一次。」

Us: Hey Ichiro, would you like to throw out the ceremonial first pitch on Opening Day?



Ichiro: pic.twitter.com/vSiVZXoEYh