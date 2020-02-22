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MLB／一朗模擬賽飆4K 陳偉殷「與神同行」很幸福
日本傳奇球星鈴木一朗將擔任水手隊開幕戰開球嘉賓，以球隊特助身分參與春訓的他不乏練習機會，今天在水手隊隊內情境模擬賽擔任投手，送出四次三振，結束後還繼續觀看投打練習，讓同隊的台灣左投陳偉殷直呼幸福。
水手隊今天以一壘有跑者的情境進行模擬賽，擔任投手的鈴木一朗在距離15公尺左右的位置，以八成力在投，面對20名打者送出四次三振，鈴木一朗解釋，因為主要是練習飛球守備，因此不會全力投球。
不過鈴木一朗的四次三振都用不同球種拿下，分別是直球、二縫線、滑球以及曲球，把武器庫秀了出來，讓場邊隊友驚呼「太噁心了」，30分鐘投完後，鈴木一朗笑著說：「太開心了，我應該還會再投一次。」
Us: Hey Ichiro, would you like to throw out the ceremonial first pitch on Opening Day?— Seattle Mariners (@Mariners) February 20, 2020
Ichiro: pic.twitter.com/vSiVZXoEYh
陳偉殷的官方臉書也上傳陳偉殷與一朗並肩的背影照片，並寫下：「投完情境模擬賽的一朗前輩來看投打練習，有前輩的春訓是幸福的。」主題標籤還寫著「與神同行」，兩人在馬林魚隊時期曾是隊友，新球季隨著陳偉殷加盟水手並獲邀大聯盟春訓，與鈴木一朗再度重逢。
水手隊今年有三位亞洲勢力，昨天拍攝定裝照時，台灣代表陳偉殷也與來自日本的菊池雄星、平野佳壽一同合照，水手隊於3月27日進行開幕戰，陳偉殷若能順利搶進開季26人名單，還有機會見證鈴木一朗擔任開球嘉賓。
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