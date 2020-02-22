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MiLB／朱立人改名吉力吉撈．鞏冠 美媒也注意

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
朱立人(左)在春訓就已穿上吉力吉撈．鞏冠的英文拼音球衣。 美聯社
朱立人(左)在春訓就已穿上吉力吉撈．鞏冠的英文拼音球衣。 美聯社

印地安人隊台灣捕手朱立人在休賽季期間換回原本的族名，不僅改了身分證，新球季也使用「吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）」作為登錄名，希望拚上大聯盟，讓世界知道排灣族，也受到美國媒體注意。

克里夫蘭當地媒體「cleveland.com」訪問朱立人，為何改變姓名？他表示：「我是台灣的原住民族，這是我原本的名字，我對自己的家族感到驕傲，希望能在球衣上有自己真正名字，這也是我未來希望做的事。」

朱立人也向媒體解釋，由於台灣以漢語為主，朱立人是他的漢語名字，也是身分證上原本所使用的名字，而吉力吉撈．鞏冠則是自己原本排灣族的名字。

朱立人說：「我的姊姊就沒有換名字，我之前一直問爸媽能不能換回來，原本在2012年跟印地安人隊簽約的時候，就有想改回族名，那時候爸媽不同意，但我還是一直問，今年他們終於說好，我很開心。」

朱立人去年在2A打擊率2成29，有五發全壘打及25分打點，今年開季首度受邀大聯盟春訓，在跟球隊報到前，在台灣把銀行帳戶、駕照等證件也一並改名，朱立人笑說：「什麼都要改。」

朱立人在小聯盟累積長打率4成25，以捕手來說相當不錯，但去年成績有些下滑，由於累積六年資歷，今年球季結束前若未被登錄進40人名單，就可成為自由球員，今年球季有可能從3A出發，在球季中等待升上大聯盟的機會。

朱立人 大聯盟 印地安人

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