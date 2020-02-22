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MLB／太空人隊也收到威脅 瑞迪克被咒小孩得癌症

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

太空人隊自從被爆出在2017到2018年曾使用違規方式偷取暗號，陣中球員每天都收到威脅訊息，外野手瑞迪克（Josh Reddick）表示，部分內容甚至涉及到自己的家人。

瑞迪克就曾在個人社群媒體上收到訊息，寫著「我會殺了你的家人，我會殺了你的小孩。」諸如此類的威脅，瑞迪克表示，以棒球運動來說，這樣的威脅有點太過火。

瑞迪克是中少數有人背書未使用偷暗號系統的球員之一，柯瑞亞（Carlos Correa）在回應外界批評時曾表示，亞土維（Jose Altuve）與瑞迪克、坎普（Tony Kemp）並未參與。

瑞迪克預期等球季開始，無論在場內外都可能聽到更多類似訊息，帶家人出門再也無法感到安全，加上瑞迪克小孩才五個月大，妻子可能需要跟著到客場旅行，才能彼此協助照顧小孩，讓他坦言害怕，「這絕對是每天晚上都揮之不去的念頭。」

瑞迪克期待到客場能增添保全，無論是在球場或是在旅館，「客場本來就是有敵意的環境，但今年可能更瘋狂一點，而很多球迷都會在旅館前排隊，他們都知道我們住哪裡、何時會去球場、何時回旅館。」

現在瑞迪克僅能消極地避免點開這些訊息，「我貼上因為小孩第一次翻滾的喜悅，結果下面的回覆卻是『我希望你的小孩得癌症』，這讓你真的很想親眼看看那個人，看看我真的在他們面前，他們會做什麼，我氣炸了。」

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