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MLB／運動家「偷不起」暗號 球員：可能要丟爆米花

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
待過運動家的釀酒人投手安德森搞笑表示，運動家一定沒有偷暗號，因為球團負擔不起高科技設備。 美聯社
待過運動家的釀酒人投手安德森搞笑表示，運動家一定沒有偷暗號，因為球團負擔不起高科技設備。 美聯社

太空人隊偷暗號弊案持續成為大聯盟春訓熱門話題，除了批評，也有球員以玩笑話來證明球隊的清白，釀酒人投手安德森（Brett Anderson）就笑稱，前東家運動家隊沒有偷暗號，「因為他們負擔不起。」

對於太空人隊利用高科技偷暗號事件，安德森在接受美國媒體訪文時指出，有些球隊可能受限於低劣的設備而無法做到，他指的就是就是自己前兩年效力的運動家隊。

「我知道運動家隊沒有作弊。」安德森對此大開前東家玩笑，他指出，因為不知道運動家隊能不能負擔得起這些高科技設備，還要從300碼外把畫面傳到影像室中。

運動家主場瑞奇韓德森球場（Rickey Henderson Field）自1966年啟用，是目前大聯盟最老舊的球場之一，球場也沒有經過重大升級，基本設施損壞，尤其近幾年常出現比賽中污水滲漏或照明設備故障。

安德森揶揄，若運動家隊要偷暗號，可能的作法是找一些攤販把一些爆米花丟到空中之類的，要在球場傳輸東西太困難了。他也開玩笑地形容其他可能的暗示，「當燈光熄了，就代表是曲球，如果污水阻塞，就是一顆直球。」

瑞奇韓德森球場老舊，旅美投手王維中去年在運動家隊登上大聯盟時也很有感，他曾表示，比起新落成的3A球場，自己到了大聯盟，感覺像被降級。

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