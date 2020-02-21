MLB／費爾斯收死亡威脅 稱不打算繳回冠軍戒

太空人醜聞越演越烈，整起事件的「吹哨人」費爾斯（Mike Fiers）甚至收到死亡威脅，不過對此費爾斯自認不用受到保護，也強調自己不會放棄當年獲得的冠軍戒。

費爾斯向《舊金山紀事報》爆料自己日前收到死亡威脅，不過他本人似乎不怎麼在意，表示：「隨便啦，我才懶得管。我之前也多次接到死亡威脅，只不過又多了一次罷了。如果我擔心有報復，那我就不適合面對開季。」

與此同日，費爾斯也遭到紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）嗆聲，老爹直言費爾斯是個抓耙子，並嗆：「你拿了錢，贏了冠軍，才打算說出來？你怎麼不當初就抖出事實？」

費爾斯對於各方批評不以為意，強調：「我一開始就說了，我不是在撇清關係。」並補充除非聯盟要求當時的球員都要沒收冠軍戒，自己才會乖乖交出，他說：「處罰？好啦！我願意接受任何懲處，他們要沒收戒指就沒收吧。反正又不是世界末日。」