快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

MLB／偷暗號報導太負面 克蕭高呼向前看

世界日報 / 編譯組／綜合報導
克蕭呼籲「將焦點回歸比賽，迎接下一個全新賽季」。 美聯社
克蕭呼籲「將焦點回歸比賽，迎接下一個全新賽季」。 美聯社

太空人偷暗號作弊事件持續壟罩大聯盟，這股氛圍也壟罩著春訓的道奇隊球員休息室。對在2017年世界大賽中，輸給作弊的太空人，球隊內仍有許多球員發出憤慨的怒吼。當家投手克蕭（Clayton Kershaw）等人呼籲「將焦點回歸比賽，迎接下一個全新賽季」，但似乎並不容易。

與往年春訓不同的是，更多記者圍著克蕭，問到太空人作弊醜聞。他拒絕就大聯盟總裁曼佛瑞（Rob Manfred）發表的有爭議評論表示意見，但同意棒球界公認最佳球員楚奧特（Mike Trout）所言，他對醜聞參與者失去了尊重。

「聽到楚奧特醜聞參與者失去了尊重，是多麼痛心的事。我認為醜聞發生至今，有點被過度渲染了。」克蕭說道，言畢，他試圖轉變話題。

他說，他們將迎來一個偉大的賽季，大家對棒球感到期待與興奮，他們也有許多不可思議的球員，他為此感到高興。他強調：「我愛棒球！但大肆報導的醜聞對一位12歲的球迷來說太複雜了，而且到處都充滿負面的氛圍，很多事其實根本不該發生，但於此同時，球技也快要開始了。我們對此感到興奮。」

克蕭也數度補充希望看到更多正面的新聞，好比報導衛冕軍國民的近況，或是寫些道奇補強的後續新聞，為大聯盟提供正能量。然而，這或許是克蕭一廂情願的想法，春訓至今已快一周，但醜聞還沒結束，同樣的問題不斷出現。

事實上，醜聞的烏雲並未隨著球季結束散去。國會眾議員拉什（Bobby Rush）甚至致函眾議院能源和商業委員會領導，要求國會舉行針對醜聞的聽證會。拉什寫到，現在很明顯的是，大聯盟未能意識到醜聞的嚴重性，並未做出適當反映。

道奇隊本賽季並未預定面對太空人隊，唯一一次有機會在道奇球場碰上太空人球員，是今夏的全明星賽，但道奇隊對2017年世界大賽輸球，加上反對曼佛瑞的回應，對太空人仍感冒。

道奇隊總裁兼執行長卡斯登（Stan Kasten）稍早對球員講話時也說，希望球隊翻篇前行，但並不容易。

道奇 克蕭 大聯盟

延伸閱讀

MLB／太空人偷暗號 前運動家捕手：聯盟早知道

MLB／歐提茲加入太空人戰火 批費爾斯「抓耙仔」

MLB／「我偷暗號能敲80轟」 史丹頓加入抨擊太空人

MLB／若砸太空人報復 伍德：禁賽場次還多於偷暗號

相關新聞

前浪死在沙灘上？MLB五名將2020搏東山再起

太空人「暗號門事件」持續在燃燒，占據了大多數新聞版面。球迷們是否已看膩了有關這事件的消息。眼見2020球季已迫在眉睫，仍有不少球星令人關注。尤其是過去10年內曾風光的一代名將，進入到2020球季時不僅

MLB／偷暗號報導太負面 克蕭高呼向前看

太空人偷暗號作弊事件持續壟罩大聯盟，這股氛圍也壟罩著春訓的道奇隊球員休息室。對在2017年世界大賽中，輸給作弊的太空人，球隊內仍有許多球員發出憤慨的怒吼。當家投手克蕭（Clayton Kershaw）

MLB／歐提茲加入太空人戰火 批費爾斯「抓耙仔」

費爾斯（Mike Fiers）跳出來爆料，導致太空人偷暗號事件終於攤開在檯面上，不過紅襪隊傳奇球星「老爹」歐提茲（Dav...

MLB／太空人偷暗號 前運動家捕手：聯盟早知道

太空人隊偷暗號作弊案在2017年發生，捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）在兩年前就得知，因費爾斯（Mike ...

MLB／洋基塞佛里諾又停機 前臂舊傷找無原因

洋基隊又傳傷兵，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）因前臂痠痛暫時關機，成為繼派克斯頓（James Paxto...

MLB／一朗將為水手開球 網友：從右外野丟

水手隊今年球季的開幕戰當天，鈴木一朗將再度站上投手丘，不過身分不是球員，而是開球嘉賓，水手隊今天宣布這項消息，引發美國網...

MLB／大都會台灣日829舉行 藝人Janet當嘉賓

美國職棒大聯盟紐約大都會隊的台灣日活動邁入第16年，今年將於美東時間8月29日舉行。這次的特別來賓將是知名電視節目主持人...

MLB／改到第三張機票 劉致榮赴美向紅襪報到

20歲「火球男」劉致榮的旅美生涯第一年，改到第三張機票，終於在今天順利搭上飛機，飛往美國向紅襪報到；由於大聯盟春訓早已開...

MLB／大聯盟說要保護他 費爾斯：不需要

在太空人偷暗號事件中扮演吹哨者的運動家投手費爾斯（Mike Fiers），拒絕來自大聯盟的特別保護，「我是來打棒球的，我...

MLB／大谷翔平二頭肌太猛 記者不敢看

穿著無袖上衣大談自己的季外菜單，天使「二刀流」大谷翔平雙臂上的肌肉卻搶奪視線，讓主跑天使的記者都喊：「不敢看他的二頭肌。...

MLB／紐約硬起來！參議會要求再查太空人

為洋基討公道，紐約決定硬起來！紐約州參議會調查委員會今天向大聯盟要求，徹底調查太空人的行為，是否在2017和2019年害...

MLB／太空人本季挨砸多少次？博弈公司開盤了

太空人因違規偷暗號成為全民公敵，一家博弈公司也因此開出趣味賭盤，下注太空人將在新球季挨多少觸身球、挨砸最多的球員又是誰。

熱門新聞

NBA／楊恩狂轟50分創新高 老鷹主場逆轉熱火

NBA／決定接受右肩手術 厄文本季提前報銷

NBA／湯普森本季不會復出 仍有望出征東京奧運

NBA／多支球隊接洽 湯瑪斯不排除重返綠衫軍

例行賽70勝&總冠軍 公鹿能完成哪個？

MLB／歐提茲加入太空人戰火 批費爾斯「抓耙仔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。