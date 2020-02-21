MLB／偷暗號報導太負面 克蕭高呼向前看

太空人偷暗號作弊事件持續壟罩大聯盟，這股氛圍也壟罩著春訓的道奇隊球員休息室。對在2017年世界大賽中，輸給作弊的太空人，球隊內仍有許多球員發出憤慨的怒吼。當家投手克蕭（Clayton Kershaw）等人呼籲「將焦點回歸比賽，迎接下一個全新賽季」，但似乎並不容易。

與往年春訓不同的是，更多記者圍著克蕭，問到太空人作弊醜聞。他拒絕就大聯盟總裁曼佛瑞（Rob Manfred）發表的有爭議評論表示意見，但同意棒球界公認最佳球員楚奧特（Mike Trout）所言，他對醜聞參與者失去了尊重。

「聽到楚奧特醜聞參與者失去了尊重，是多麼痛心的事。我認為醜聞發生至今，有點被過度渲染了。」克蕭說道，言畢，他試圖轉變話題。

他說，他們將迎來一個偉大的賽季，大家對棒球感到期待與興奮，他們也有許多不可思議的球員，他為此感到高興。他強調：「我愛棒球！但大肆報導的醜聞對一位12歲的球迷來說太複雜了，而且到處都充滿負面的氛圍，很多事其實根本不該發生，但於此同時，球技也快要開始了。我們對此感到興奮。」

克蕭也數度補充希望看到更多正面的新聞，好比報導衛冕軍國民的近況，或是寫些道奇補強的後續新聞，為大聯盟提供正能量。然而，這或許是克蕭一廂情願的想法，春訓至今已快一周，但醜聞還沒結束，同樣的問題不斷出現。

事實上，醜聞的烏雲並未隨著球季結束散去。國會眾議員拉什（Bobby Rush）甚至致函眾議院能源和商業委員會領導，要求國會舉行針對醜聞的聽證會。拉什寫到，現在很明顯的是，大聯盟未能意識到醜聞的嚴重性，並未做出適當反映。

道奇隊本賽季並未預定面對太空人隊，唯一一次有機會在道奇球場碰上太空人球員，是今夏的全明星賽，但道奇隊對2017年世界大賽輸球，加上反對曼佛瑞的回應，對太空人仍感冒。

道奇隊總裁兼執行長卡斯登（Stan Kasten）稍早對球員講話時也說，希望球隊翻篇前行，但並不容易。