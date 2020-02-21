MLB／洋基塞佛里諾又停機 前臂舊傷找無原因

洋基隊又傳傷兵，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）因前臂痠痛暫時關機，成為繼派克斯頓（James Paxton）椎間盤開刀後，第二位受傷的投手，外野手賈吉（Aaron Judge）也因肩膀不適尚未開始打擊練習。

塞佛里諾今天原定第二次牛棚遭取消，也未上場訓練，總教練布恩（Aaron Boone）表示，塞佛里諾在去年美聯冠軍賽第三戰對太空人時，曾出現前臂不適，如今舊傷復發。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，塞佛里諾已經經過兩次核磁共振顯影的檢查，分別是去年11月、今年1月，還有一次電腦斷層掃描，結果都是陰性。

塞佛里諾在11月回到多明尼加練投丟變速球時，曾感覺前臂不適，但今年1月進行消炎治療後，已經好轉，春訓練習速球、滑球也都沒事，但布恩說：「前幾天投完變速球後，塞佛里諾家裡坐著又覺得前臂開始痠痛，一直到今天早上，所以我們讓他關機幾天，希望找出到底是什麼原因。」

洋基隊的檢查一無所獲，只能先讓塞佛里諾進行新型的消炎治療，凱許曼表示：「聽起來他覺得原因是投變速球時，手臂旋轉的方式導致的，我們就再看看吧。」