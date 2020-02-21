MLB／太空人偷暗號 前運動家捕手：聯盟早知道

太空人隊偷暗號作弊案在2017年發生，捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）在兩年前就得知，因費爾斯（Mike Fiers）曾警告過他，而且運動家隊早就跟大聯盟檢舉，卻直到費爾斯向媒體爆料才啟動調查。

陸克洛伊曾效力運動家、遊騎兵、天使隊，對同區的太空人隊早有警戒，因2018年與費爾斯一同效力運動家隊時，就曾聽到消息，陸克洛伊說：「我大概兩年前就知道發生什麼事了，雖然最近才爆發，但有打棒球的人大概都知道，對上太空人要特別提防，要打得比他們更聰明。」

太空人透過中外野的攝影機偷取捕手比出的暗號，並加以破解即時傳遞給打者，陸克洛伊遇上太空人時，特別頻繁更動暗號，「我們每一球都會換暗號，不得不這麼做，不然下一球他們就會用從上一球偷來的暗號。」

陸克洛伊既然早早就從費爾斯口中得知弊案，運動家隊自然也知道，陸克洛伊透露，運動家隊早就告訴大聯盟太空人在作弊，不過卻遲遲未展開調查，運動家隊總經理佛斯特（David Forst）也證實，球團確實在大聯盟調查前就已檢舉此事。

陸克洛伊也曾傳簡訊告訴其他球員他所知道的訊息，有的投手知道後，原本認為「他們是好打者」的心態，變成「難怪他們打這麼好」。

陸克洛伊認為參與偷暗號的球員因像使用禁藥般受罰，因為或許有在大聯盟與3A載浮載沉的球員，因為被偷暗號遭打爆，就此丟了工作，「他們也有家人跟小孩，偷暗號的人就像從這些球員跟家人手中把錢偷走一樣，這是我無法忍氣吞聲的原因。」