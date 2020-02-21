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MLB／鈴木一朗將為水手隊開球 網友：從右外野丟
水手隊今年球季的開幕戰當天，鈴木一朗將再度站上投手丘，不過身分不是球員，而是開球嘉賓，水手隊今天宣布這項消息，引發美國網友熱烈討論，還有人建議，「最好從右外野丟，這比較適合一朗。」
水手隊開幕戰於3月27日在主場對上遊騎兵隊，西雅圖時報記者史東（Larry Stone）透露鈴木一朗將投出開幕戰第一球時，還特別強調是「開球嘉賓」，而不是先發投手，不過網友紛紛回覆，「他本人知道只是開球嗎？」、「最好有人提醒他一下吧。」
鈴木一朗在去年球季水手隊前往東京進行海外開幕戰後宣布引退，如今擔任球隊特別助理的他，負責在春訓期間協助球員，但自己也維持選手時期的打擊、跑步練習。
日前鈴木一朗為了擔任打擊練習時的餵球投手而練投，最快球速甚至來到145公里，水手球團人士表示：「到時候要認真考慮把測速槍打開，有可能會打破開球最快球速的紀錄。」
鈴木一朗唯一一次在大聯盟登板，是2015年效力馬林魚隊時，球季最終戰上場投了一局，面對五名打者被敲兩安、失一分，無關勝敗，最快球速143公里，留下珍貴的紀錄；去年12月鈴木一朗則在日本的一場素人賽事擔任先發投手，投出6安打完封勝，還狂飆14次三振。
鈴木一朗在大聯盟初登板後，曾說自己已經達成夢想「不會再要求投球。」不過水手隊今天也在官方推特放上一朗擔任餵球投手的影片，投球動作仍十分流暢。
Us: Hey Ichiro, would you like to throw out the ceremonial first pitch on Opening Day?— Seattle Mariners (@Mariners) February 20, 2020
Ichiro: pic.twitter.com/vSiVZXoEYh
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