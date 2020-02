MLB／鈴木一朗將為水手隊開球 網友：從右外野丟

水手隊今年球季的開幕戰當天,鈴木一朗將再度站上投手丘,不過身分不是球員,而是開球嘉賓,水手隊今天宣布這項消息,引發美國網友熱烈討論,還有人建議,「最好從右外野丟,這比較適合一朗。」

水手隊開幕戰於3月27日在主場對上遊騎兵隊,西雅圖時報記者史東(Larry Stone)透露鈴木一朗將投出開幕戰第一球時,還特別強調是「開球嘉賓」,而不是先發投手,不過網友紛紛回覆,「他本人知道只是開球嗎?」、「最好有人提醒他一下吧。」

鈴木一朗在去年球季水手隊前往東京進行海外開幕戰後宣布引退,如今擔任球隊特別助理的他,負責在春訓期間協助球員,但自己也維持選手時期的打擊、跑步練習。

日前鈴木一朗為了擔任打擊練習時的餵球投手而練投,最快球速甚至來到145公里,水手球團人士表示:「到時候要認真考慮把測速槍打開,有可能會打破開球最快球速的紀錄。」

鈴木一朗唯一一次在大聯盟登板,是2015年效力馬林魚隊時,球季最終戰上場投了一局,面對五名打者被敲兩安、失一分,無關勝敗,最快球速143公里,留下珍貴的紀錄;去年12月鈴木一朗則在日本的一場素人賽事擔任先發投手,投出6安打完封勝,還狂飆14次三振。

鈴木一朗在大聯盟初登板後,曾說自己已經達成夢想「不會再要求投球。」不過水手隊今天也在官方推特放上一朗擔任餵球投手的影片,投球動作仍十分流暢。

Us: Hey Ichiro, would you like to throw out the ceremonial first pitch on Opening Day?



Ichiro: pic.twitter.com/vSiVZXoEYh